Lionel Messi boş durmuyor! Bolivya'yı da yıktı

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Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin, Bolivya ile karşı karşıya geldi. Tangocular, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 19, 84 ve 86'da Lionel Messi, 43'te Lautaro Martinez, 45'te Julian Alvarez ve 70. dakikada Thiago Almada attı.

Karşılaşmada 3 gol atan Lionel Messi, Martinez ve Alvarez'in gollerinde asisti yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından Arjantin, grupta 22 puana yükseldi. Bolivya, 12 puanda kaldı.

Arjantin, gruptaki bir sonraki maçında Paraguay deplasmanına gidecek. Bolivya, Ekvadar deplasmanına konuk olacak.

REKOR KIRDI!

Messi, bu performansıyla rekor kırdı. Arjantinli yıldız, uluslararası maçlarda en çok hat-trick yapan (10) futbolcu oldu.

MESSI'DEN AÇIKLAMA

3 gol ve 2 asistle karşılaşmaya damga vuran Lionel Messi, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

37 yaşındaki yıldız, milli takımdaki geleceği konusunda, "Geleceğimle ilgili herhangi bir tarih belirlemedim sadece tüm bunların tadını çıkartmak istiyorum. Burada olmak ve insanların sevgisini, desteğini hissetmek beni her zamankinden daha çok etkiliyor çünkü bunların son maçlarım olabileceğini biliyorum. Bunlar beni motive ediyor. Bulunduğum yerde olmanın tadını çıkartıyorum. Yaşıma rağmen burada kendimi çocuk gibi hissediyorum çünkü bu takımda çok rahatım." dedi.