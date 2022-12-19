Lionel Messi, eşini Dünya Kupası'yla fotoğrafladı

Dünya Kupası'nı kazanarak Arjantin'i dünyanın en büyüğü yapan Lionel Messi, kupayı aldıktan sonra sevincini eşiyle paylaştı. Messi, eşi Roccuzzo'nun kupayla fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmedi.

Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

Armasına üçüncü Dünya Kupası yıldızını takan Arjantin'de Lionel Messi maça damgasını vurdu.

Arjantinli yıldız finalde ülkesinin birinci ve üçüncü gollerini attı.

Önce kupayı kaldırdı sonra ailesine koştu

Rekorları bir bir kıran Messi, Arjantin'in şampiyonluğunu ailesiyle doyasıya kutladı.

Kupa töreninin ardından eşi ve çocuklarına sarılan Messi büyük sevinç yaşadı.

Törenin ardından kupa bu kez de Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun elinde yükseldi.

Hanımcılık kazandı

Roccuzzo, eşi Messi'den Dünya Kupası'yla fotoğraflarını çekmesini istedi.

Eşine olan aşkıyla bilinen Messi, Antonella Roccuzzo'yu kırmadı ve ortaya keyifli anlar çıktı.