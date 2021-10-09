Lionel Messi: Hayran kaldım

Barcelona formasıyla dünya futboluna senelerce damga vuran Lionel Messi yeni takımı PSG ve transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Messi yeni takımında oldukça mutlu olduğunu belirtti.

2021 Ballon d'Or'un adayları arasında yer alan Messi, PSG ve transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

France Football'a konuşan yıldız isim, Barcelona'dan ayrılmasının kolay olmadığını ancak orada devam edemeyeceğinin açıklanması üzerine yeni bir kulüp bulmak için harekete geçtiğini ifade etti.

"FUTBOLCU KALİTESİNE HAYRAN OLDUM"

Birçok kulübün kendisi ile iletişime geçtiğini aktaran Arjantinli yıldız, Paris ekibine teşekkür ederek, PSG'nin kendisini gerçekten istediğini ve dolayısıyla çok çabuk bir anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.

Messi açıklamalarında ayrıca PSG'de oynayan futbolcu grubunun kalitesine hayran olduğunu ve bu etkenin kararını vermesinde rol oynadığını da dile getirdi.