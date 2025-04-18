Lionel Messi: Her şeyi başardım

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Kariyerine MLS takımlarından Inter Miami'de devam eden Lionel Messi, Simplemente Futbol YouTube kanalına konuştu.

Tüm kariyeri boyunca sayısız kupa kazanan Messi, özel koleksiyonunun büyük bir bölümünün Barcelona’da olduğunu belirtti.

"ARTIK FUTBOLDAN HİÇBİR ŞEY İSTEYEMEM"

Messi, kariyerindeki en büyük hedefi olan Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından futbola dair başka bir beklentisi olmadığını da söyledi.

Messi, "Dünya Kupası'nı kazanamıyordum ama kazandım. Hepsini kazandım, her şeyi başardım. Artık futboldan hiçbir şey isteyemem." dedi.

2026 DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK MI?

Deneyimli yıldız, 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağına dair kararını ise bu yıl vereceğini belirtti.

Arjantinli oyuncu, "2026 Dünya Kupası ile ilgili kararımı bu yıl vereceğim. Bu yıl önemli olacak." şeklinde konuştu.

"BARCELONA'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM AMA MÜMKÜN OLMADI"

Son olarak kariyerinin bir döneminde yeniden Barcelona forması giymeyi hayal ettiğini dile getiren Messi, “Barcelona’ya, her zaman olmak istediğim yere geri dönmeyi düşünüyordum ama bu mümkün olmadı.” dedi.