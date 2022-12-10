Dün akşam oynanan Hollanda-Arjantin karşılaşmasında Lionel Messi ve Hollanda Teknik Direktörü Luis Van Gaal arasında yaşanan gerginlikler maça damga vurdu.

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final turunda normal süresi 2-2 biten mücadelede Arjantin, seri penaltı atışlarında Hollanda'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Oldukça gergin geçen karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Lionel Messi, golün ardından Hollanda Teknik Direktörü Luis Van Gaal'e göndermede bulundu.

Messi ile Van Gaal arasındaki gerginlik maça damga vurdu

Messi, attığı golün ardından Van Gaal'e yönelik ellerini kulaklarına götürere 'duyamıyorum' hareketi yaptı.

Daha sonra ise maçın gerildiği anda iki isim tartıştı. Messi bu sefer de Van Gaal'e 'çok konuşuyorsun' hareketinde bulundu.

O anlar sonrası karşılaşmanın ardından röportaj veren Lionel Messi, hakemi ve Hollanda Teknik Direktörü Luis Van Gaal'i eleştirdi.

Lionel Messi ile Hollanda'nın hocası Van Gaal arasında gerginlik

Karşılaşma sonrası da eleştirdi

Lionel Messi maç öncesinde Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal'in kendisi için dediği, "Messi bireysel yetenekleriyle sonucu belirleyebilecek bir oyuncu. 2014'te topa dokunmadı ama penaltılarda kaybettik" sözlerine yanıt verdi. Arjantinli yıldız açıklamasında, "Van Gaal iyi futbol oynattığını söylüyor ama ben sadece uzun top atıldığını gördüm" sözlerini kullandı.