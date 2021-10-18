Lionel Messi imzalı formasını Papa Francis'e gönderdi

PSG'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, imzalı formasını Papa Francis'e hediye etti.

Bosna Hersek'in Medjugorje kasabasında Hristiyanlar için önemli bir yer olarak kabul edilen mekanda hacı olan Lionel Messi, Katolik dünyasının lideri Papa Francis'e PSG'de giydiği formayı imzalı olarak gönderdi.

İMZALI FORMASINI HEDİYE ETTİ

Arjantinli oyuncu 30 numaralı formasının üstüne "Francisco'ya büyük bir sevgiyle" yazısını yazarak Papa'ya olan sevgisini dile getirdi.

Fransa Başbakanı Jean Castex aracılığıyla Papa'ya hediyesini gönderen Lionel Messi, 2013 yılında da Papa Francis ile görüşmüştü.

Dindar bir Hristiyan olarak tanınan Lionel Messi, Barcelonalı formasını da daha önce Papa'ya hediye etmişti.

ARJANTİNLİ PAPA, MESSI HAYRANI

Arjantinli Papa Francisco, ülkesinin takımlarından San Lorenzo'nun koyu bir taraftarı. Papa, aynı zamanda takımının kulüp üyesi. 12 Mart 2008'de üyeliğini yaptıran Francisco, kulübünü Vatikan'dan takip ediyor.

Papa 2019 yılında yaptığı açıklamada, Messi'ye hayran olduğunu ancak onun bir Tanrı olarak lanse edilmesini doğru bulmadığını ifade etmişti.

"Evet, teoride bu sirk koşmaktır. İnsanlar 'Messi Tanrı' derken aslında onun futbolculuğunu ne kadar sevdiklerini dile getirmeye çalışıyorlar. Ancak bu yanlış bir övgü şekli. Messi'ye sahada izlemek keyifli ama o elbette Tanrı değil"