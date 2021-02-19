Lionel Messi, Manchester City'e bir adım daha yaklaştı

Lionel Messi, Manchester City'e bir adım daha yaklaştı

Barcelona'dan sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi'ye eski hocası Pep Guardiola'nın takımı Manchester City'den yeni bir teklif geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Barcelona'nın sahasında Paris Saint Germain'e 4-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçının ardından Lionel Messi için bir kez daha harekete geçti.

430 MİLYON POUNDLUK DEV TEKLİF

The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz devi, Arjantinli oyuncuya 5 yıllık anlaşma üzerinden 430 milyon poundluk yeni bir teklif götürdü.

Habere göre; geçtiğimiz yaz Manchester City'nin kapısından dönen Lionel Messi, bu sezon sonu eski hocası Pep Guardiola'nın takımına katılacak.

TEKLİF 170 MİLYON STERLİN DÜŞTÜ

Lionel Messi için geçtiğimiz yıl yine 5 yıllık sözleşme üzerinden 600 milyon pound teklif eden Manchester City yönetimi, gelinen noktada teklifini 170 milyon pound düşürerek 430 milyon poundluk yeni bir paket hazırladı.

İngiliz temsilcisinin bir önceki teklifini düşürmesinin nedeni olarak koronavirüs pandemisi sebebiyle yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Arjantinli oyuncunun bir yaş daha yaşlanması gösterildi.

BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENMEYECEK

Manchester City, transferin resmiyet kazanması halinde sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

Barcelona'da haftalık 500 bin pound kazanan Lionel Messi için Paris Saint Germain'in de devrede olduğu biliniyor.