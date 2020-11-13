Lionel Messi sahanın ortasında istifra etti

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Lionel Messi, Arjantin'in Paraguay ile karşılaştığı mücadelede rahatsızlanarak istifra etti. Messi, benzeri olayları daha önce de yaşamıştı.

Barcelona ve Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi, milli takım maçında rahatsızlandı.

Arjantin'in Paraguay ile karşılaştığı mücadelede maçın en ilginç anı ise, Lionel Messi'nin istifra etmesi oldu.

Yaşadığı rahatsızlık sonrası zor anlar geçiren 33 yaşındaki futbolcu, dizlerinin üstüne çökerek sahanın ortasına kustu. Yedek kulübesinin panik yaşamasına sebep olan durum kısa süre sonra geçince, mücadele kaldığı yerden devam etti.

Messi'nin 90 dakika sahada kaldığı maçta Arjantin, Paraguay'la 1-1 berabere kalırken, tecrübeli futbolcunun 1 golü VAR uyarısıyla iptal edildi.

DAHA ÖNCE DE YAŞADI

Dünyanın en önemli futbolcularından biri olan Messi, istifra sorununu ilk kez yaşamadı. Deneyimli yıldız daha önce birçok maçta benzer problemler yaşamıştı.

Deportivo maçında yedek kulübesindeyken kusan Messi için o dönemki teknik direktörü Gerardo Martino, "Sık sık yaşadığı bir şey. Uzmanlara bile gitti ama çözüm bulamadılar. Yine de önemsenecek bir konu değil çünkü futbol oynamasını engellemiyor." ifadelerini kullanmıştı.