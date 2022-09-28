Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi, 89. dakikada Jamaika'yı frikikten avlamayı başardı.

Arjantin Milli Takımı'nda Messi fırtınası. Hazırlık maçında Messi'nin formasını giydiği Arjantin Milli Takımı, Jamaika ile karşılaştı.

Mücadeleden galip ayrılan taraf Tangocular oldu. Arjantin, Jamaika'yı 3-0'la geçerken sonradan oyuna dahil olan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, iki gol atarak maça damga vurdu.

56'da girdi 2 gol attı

Arjantin'in ev sahipliğinde oynanan maçta ilk golü Julian Alvarez kaydetti. Maçın yıldızı olan Messi ise 56. dakikada Lautaro Martinez'in yerine oyuna dahil oldu.

Messi 87 ve 89. dakikalarda iki gol birden atarak skoru 3-0'a taşıdı. Maçta başka gol olmayınca Arjantin, Jamaika karşısında karşılaşmayı 3-0 kazanmasını bildi.

Arjantinli oyuncunun 89. dakikada frikikten attığı gol ise izleyenleri mest etti.

İşte o gol...

Lionel Messi'den klas frikik golü - İZLE



Taraftar sahaya girdi

Arjantin-Jamaika mücadelesi, 3 kez sahaya giren taraftarlar nedeniyle durdu. Sahaya giren taraftarlar Messi ile fotoğraf çektirmek istedi. Güvenlik güçleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

Lionel Messi bu sezon PSG formasıyla 11 maçta 6 gol 8 asist yaparken, ezeli rakibi Ronaldo ise 8 maçta sadece 1 gol atabildi.