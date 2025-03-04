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Lionel Messi'nin yeni tarzı gündem oldu

Lionel Messi'nin yeni tarzı gündem oldu Kariyerine MLS'te Inter Miami takımıyla devam eden dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi bu kez yeni saç stiliyle gündemde. İşte Messi'nin hayranlarını ikiye bölen yeni tarzı...