Lionel Messi'nin yeni tarzı gündem oldu

Lionel Messi, hiç kuşku yok ki dünya futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri.
Altyapısından yetiştiği Barcelona'da sayısız başarılar kazanan Messi bununla birlikte kırılması güç rekorlara da imza attı.
Yıllarca Barcelona forması giyen Messi daha sonra Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer oldu.
DÜNYA FUTBOL TARİHİNİN EN İYİLERİNDEN BİRİ
İki yıllık Paris macerasından sonra Messi son olarak 2023'te MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer oldu.
Kariyerini ABD'de sürdüren yıldız oyuncu bu kez futbolundan ziyade yeni tarzıyla gündemde.
Yıllardır birbirinden farklı saç modellerini deneyen Messi bu sefer saçlarını uzatmaya başladı.
BU KEZ SAÇLARIYLA GÜNDEMDE
Sosyal medyadan yansıyan fotoğraflarda Messi'nin uzattığı saçlarını ortadan ikiye ayırdığı da görüldü.
Messi'nin yeni tarzına kısa sürede yorum yağarken yıldız oyuncuyu eski stiline dönmesi konusunda uyaranların sayısının oldukça fazla olduğu görüldü.
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