Lionel Messi'ye büyük övgü: O durdurulamaz Seattle Sounders'ın eski oyuncularından Herculez Gomez, Lionel Messi hakkında konuştu.

ensonhaber.com

Sezon başında sürpriz bir kararla Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi için Seattle Sounders'ın eski oyuncularından Herculez Gomez, açıklamalarda bulundu.

Messi'nin, MLS tarihinin şimdiden en iyisi olduğunu söyleyen Gomez, "MLS'de gördüğüm en iyi oyuncu Lionel Messi. Bunun bir sır olduğunu düşünmüyorum. Bunun tartışmaya değer olduğunu düşünmüyorum. Bu adamın istatistiklerine bakın: Tüm kulvarlarda 10 maçta 11 gol ve 9 asist. Altı MLS maçında dokuz gol. Inter Miami ile sözleşme imzaladığından bu yana 24 maç oynadı. 22 golü ve 11 asisti var." ifadelerini kullandı.

Son olarak onun durdurulamaz olduğunu söyleyen Herculez Gomez, şu sözlerle cümlelerini sonlandırdı: