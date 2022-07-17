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    Lisandro Martinez, Manchester United'da

    Manchester United, Ajax'tan Lisandro Martinez transferini duyurdu.
    • 17.07.2022 - 17:38
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    Lisandro Martinez, Manchester United'da

    Manchester United, yeni sezon öncesinde kadrosunu Lisandro Martinez ile güçlendirdi.

    İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Ajax ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Martinez'in sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

    57 milyon euro ödenecek

    Manchester United, bu transfer için Ajax'a 57 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmaya göre Ajax'ın 10 milyon euro da bonus kazanma hakkı bulunuyor.

    Lisandro Martinez, Manchester United da #1


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