Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de futbol heyecanı 16. hafta ile devam edecek ve Aston Villa-Liverpool karşılaşması ekranlara gelecek. Peki, Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak bilinen İngiltere Premier Lig'de, nefes kesen karşılaşmalar devam ediyor.

Heyecanlı anlara sahne olan ve birçok futbolseverlerin keyifle takip ettiği Premier Lig, 16. hafta maçları ile perdeyi açacak.

Birçok dev kulübün karşı karşıya geleceği 16. hafta maçında Liverpool, Aston Villa ile kozlarını paylaşacak.

Bu maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Peki, Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

LİVERPOOL - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Aston Villa maçı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Bu zorlu müsabaka Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

LİVERPOOL - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Aston Villa maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.