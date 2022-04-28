Liverpool, Jurgen Klopp ile sözleşme uzatacak

Liverpool, Jurgen Klopp’un sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini hızlandırdı.

Premier Lig’de şampiyonluk yarışı devam ederken lider ile aralarında 1 puan fark bulunan Liverpool, diğer yandan teknik direktör ile yeni planlar için kolları sıvıyor.

Liverpool’a tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşatan 2015 yılında İngiliz ekibinin başına geçen Klopp, 2018 yılında 6 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2020 yılında Liverpool'u Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Klopp, 2024'te İngiliz ekibinden ayrılacağını söylemişti.

2 yıllık yeni bir sözleşme

Times'a göre, İngiliz devi, mevcut anlaşması 2024'te sona erecek Alman teknik adamla 2 yıllık yeni bir sözleşme planlıyor.

Haberde Fenway Sports Group (FSG) başkanı Mike Gordon, Klopp'un menajeri Marc Kosicke ile görüşmek için Liverpool'a gittiği aktarıldı.

Klopp'un takımla olan uyumundan son derece memnun olan Liverpool'un sahipleri, 54 yaşındaki çalıştırıcı ile yola devam etmekte kararlı.

Başarılı teknik adam, daha önce heyecanı olduğu sürece 2024'ten sonra da kulüpte kalmaya açık olduğunu vurgulamıştı.

Şampiyonlar Ligi finaline göz kırptı

Liverpool bu sezon Carabao Kupası'nı kazanırken, 14 Mayıs'ta Chelsea ile FA Cup finalinde karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de Manchester City ile amansız bir şampiyonluk yarışı veren Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Villarreal'i 2-0 mağlup ederek finale göz kırptı.

Burnley'de Sean Dyche'ın ayrılığın ardından Jurgen Klopp, ligdeki teknik direktörler arasında en uzun süre görevde olan antrenör unvanını elde etti.