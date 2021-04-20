Liverpool kaptanı Milner: Avrupa Süper Ligi fikrini beğenmedim

Avrupa Süper Ligi katılımcı ekiplerinden Liverpool'un kaptanı James Milner, Leeds United maçı sonrası planlanan yeni turnuva hakkında konuştu.

Liverpool kaptanı James Milner, Leeds United maçı sonrasında Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili konuştu.

"SÜPER LİG FİKRİNİ BEĞENMEDİM"

Kulübün kaptanı olarak Süper Lig fikrine karşı olduğunu söyleyerek, "Ben bu fikri beğenmedim. Olmayacağını umuyorum." diye konuştu. Sadece kendi fikirlerini söylemekle yükümlü olduğunu belirten Milner, "Biz de futbolcular olarak Süper Lig konusunu herkes gibi dün gece öğrendik. Çok fazla soru soruluyor. Biz profesyonelce işimizi yapmaya çalışıyoruz. Konuyla ilgili futbolcuların hiç söz hakkı yok." diye konuştu.





"PROJENİN OLMAYACAĞINI UMUYORUM"

Milner, son olarak Süper Lig projesiyle ilgili "Proje hakkında söylenenlerin çoğuna katılıyorum. Projenin olmayacağını umuyorum." diye konuştu.