Liverpool, Kenan Yıldız için teklif yapmaya hazırlanıyor

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İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, yaz transfer döneminde sürpriz bir ayrılığa imza atabilir.

Buna göre Liverpool, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mohamed Salah'ın yerini doldurmak için harekete geçecek.

İTALYANLAR, SALAH'IN YERİNE GELECEK DİYOR

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un aktardığına göre Liverpool, Salah'ın yerine Kenan Yıldız'ı düşündüğünü iddia edildi.

İngiliz devinin, bu transfer için Juventus'a 80 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

LİVERPOOL TARİHİNE GEÇECEK

Kenan Yıldız, 80 milyon euro bedelle transfer olması durumunda Liverpool tarihine geçecek.

Öte yandan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon 41 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.