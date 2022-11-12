- Haberler
- Futbol Haberleri
- Liverpool - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 12.11.2022 - 16:38
İngiltere Premier Lig'de Liverpool 16. hafta mücadelesinde evinde Southampton ile karşı karşıya gelecek. Liverpool - Southampton maçının detayları futbolseverler tarafınfan araştırılıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool Premier Lig'de oynadığı son 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Oynadığı 13 maçta 19 puan toplayan Liverpool Premier Lig'de 8. sırada bulunuyor.
Southampton Premier Lig'de düşme hattında yer alıyor. Oynadığı 14 maçta 12 puan toplayan Southampton 18. sırada bulunuyor. Southampton oynadığı son 9 maçta sadece 1 kez galibiyet alabildi.
Peki Liverpool - Southampton maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..
Liverpool - Southampton maçı ne zaman oynanacak?
Liverpool - Southampton Premier Lig maçı bugün saat 18.00'de oynanacak. Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 3 kanalından naklen yayınlanacak..