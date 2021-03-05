Liverpool tarihinde ilk kez üst üste 5 iç saha maçını kaybetti

Liverpool tarihinde ilk kez üst üste 5 iç saha maçını kaybetti

Premier Lig'de zor günler geçiren Liverpool, sahasında Chelsea'ye 1-0 yenildi.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı Chelsea, 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu. Karşılaşmanın 42. dakikasında Mason Mount'un golüyle Chelsea öne geçerken Liverpool ilk yarıda istediği pozisyonları yakalayamadı.

İkinci yarıda Liverpool, Chelsea kalesine gitmekte zorlanırken Jota ve Chamberlain değişiklikleri ile oyunu değiştirmeye çalıştı. Kaleyi bulan ilk şutunu 85'te atan Liverpool, aradığı golü bulamayınca Chelsea sahadan 1-0'lık galibiyet elde etti.

TARİHİNDE İLK DEFA ÜST ÜSTE EVİNDE 5 MAÇ KAYBETTİ

Liverpool, Chelsea mağlubiyetiyle tarihinde ilk kez evinde üst üste 5. maçını kaybetmiş oldu.

Öte yandan Milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Chelsea 47 puana yükselirken Liverpool ise 43 puanda kaldı.