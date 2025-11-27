Liverpool'un kötü gidişatı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözlerini hatırlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngili devi Liverpool, bu sezon büyük bir kabus yaşıyor...

Jürgen Klopp'un 9 yıl süren teknik direktörlüğünün ardından 2024 yılında takımı Arne Slot'a emanet eden İngiliz temsilcisi, Slot ile birlikte ilk yılında Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

LIVERPOOL'DA KABUS YAŞANIYOR...

İngiliz ekibi, Slot'un ilk döneminde önemli transfersiz tamamlanan geçen yılın ardından geride bıraktığımız 2025 yaz transfer döneminde ise kesenin ağzını açtı.

Liverpool, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde; Alexader Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, bu transferlerin yanına geleceğe yatırım olarak Giovanni Leoni'yi de ekledi.

PSV'DEN 4 YEDİLER

İngiliz ekibi, bu transferler için kasasından yaklaşık olarak 500 milyon euro çıkardı. Sezona da iyi başlayan Liverpool için işler daha sonra ise hiç iyi gitmedi.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde sahasında PSV Eindhoven'ı 4-1 mağlup olan Liverpool, son dönemde oldukça başarısız bir grafik ortaya koydu.

Arne Slot yönetimindeki takım, oynadığı son 12 maçta 9 mağlubiyet ile kötü bir tablo ortaya çıkardı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU'NDAN NOKTA ATIŞI ÖNGÜRÜ

Hal böyle olunca Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İngiliz ekibiyle ilgili söyledikleri gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuraların çekildiği gün Liverpool ile ilgili yorumda bulunan Hacıosmanoğlu, 'eskisi gibi değiller' demişti.

Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullanmıştı: