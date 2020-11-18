Liverpool'un Mbappe planı

İspanyol basını, Liverpool'un sezon sonu Mbappe'yi transfer etmek için bazı büyük yıldızlarını elden çıkarabileceğini yazdı.

Liverpool'un, sezon sonu Mbappe'yi transfer etmek istediği ve bunun karşılığında elindeki önemli yıldızlardan bazılarıyla yollarını ayırabileceği kaydedildi.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, yıldız transfer politikası hakkında "Bizim büyük paralar verecek durumumuz yok" açıklamasına rağmen Mundo Deportivo, Liverpool'un sezon sonunda Mbappe transferi için harekete geçeceğini ve bu doğrultuda bazı yıldızları elden çıkarabileceğini yazdı.

SALAH, MANE, FIRMINO

Liverpool'un yıldızları Salah, Mane ve Firmino'nun sözleşmeri 2023'e kadar devam ediyor. Mundo Deportivo, İngiliz ekibinin Mbappe transferi için bu yıldızları gözden çıkarabileceğini yazdı.

Salah, Mane, Firmino'dan bir veya ikisinin satılabileceği iddia edildi.