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    Ljajic: Oynamazsam nasıl katkı verebilirim

    Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Adem Ljajic son dönemde yapılan eleştirilere cevap verdi. Sırp futbolcu, "Burada oynayıp kendimi göstermeliyim" diyerek Sergen Hoca'dan forma şansı istedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2020 - 13:31
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    Ljajic: Oynamazsam nasıl katkı verebilirim

    Beşiktaş'ta bir diğer önemli krizin adı: Adem Ljajic…

    Antrenmanlardaki isteksiz tavrıyla kendisini kulübede gören Boşnak asıllı Sırp yıldızın, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kendisine şans vermemesinden dolayı çok mutsuz olduğu öğrenildi.

    "BEŞİKTAŞ'TE KALMAYI İSTİYORUM"

    Ljajic'in yakın çevresine bu konuda "Beşiktaş'ta kalmayı istiyorum. Burada oynayıp kendimi göstermeliyim. Oynamazsam nasıl katkı verebilirim ki" diyerek dert yandığı öğrenildi.

    Çebi ile Yalçın'ın yapacağı görüşmede Ljajic sorununun da masaya yatırılacağı ifade edildi.

    Ljajic: Oynamazsam nasıl katkı verebilirim #1

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