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Ljajic ve Umut Nayir'in sağlık durumları
25 Haziran'dan bu yana karantinada bulunan Adem Ljajic ile Umut Nayir'e yapılan son testlerin de pozitif çıktığı belirtildi.
- Haber Merkezi
- 12.07.2020 - 09:11
Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan futbolculardan henüz iyi haber gelmedi.
25 Haziran'dan bu yana karantinada bulunan iki futbolcuya dün bir test daha yapıldığı ancak sonuçların pozitif çıktığı öğrenildi.
YARIN BİR TEST DAHA YAPILACAK
Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarını kaçıran oyunculara yarın bir test daha yapılacak.
F.BAHÇE DERBİSİ DE BELİRSİZ
Testten çıkan sonuçlara göre Ljajic ve Umut'un, 33. haftadaki Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacakları netlik kazanacak.