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Ljajic ve Umut Nayir'in sağlık durumları

Ljajic ve Umut Nayir'in sağlık durumları

25 Haziran'dan bu yana karantinada bulunan Adem Ljajic ile Umut Nayir'e yapılan son testlerin de pozitif çıktığı belirtildi.