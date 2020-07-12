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    Ljajic ve Umut Nayir'in sağlık durumları

    Ljajic ve Umut Nayir'in sağlık durumları

    25 Haziran'dan bu yana karantinada bulunan Adem Ljajic ile Umut Nayir'e yapılan son testlerin de pozitif çıktığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2020 - 09:11
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    Ljajic ve Umut Nayir'in sağlık durumları

    Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan futbolculardan henüz iyi haber gelmedi.

    25 Haziran'dan bu yana karantinada bulunan iki futbolcuya dün bir test daha yapıldığı ancak sonuçların pozitif çıktığı öğrenildi.

    YARIN BİR TEST DAHA YAPILACAK

    Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarını kaçıran oyunculara yarın bir test daha yapılacak.

    Ljajic ve Umut Nayir'in sağlık durumları #1

    F.BAHÇE DERBİSİ DE BELİRSİZ

    Testten çıkan sonuçlara göre Ljajic ve Umut'un, 33. haftadaki Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacakları netlik kazanacak.

    Ljajic ve Umut Nayir'in sağlık durumları #2

     

     

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