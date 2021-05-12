Ljajic’in sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, dün akşam oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Adem Ljajic’in sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig’in 40. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

İZMİR’E GÖTÜRÜLECEK

Karşılaşmanın 38.dakikasında omzundan sakatlanıp kenarı alınan Adem Ljajic yerini Mensah’a bırakmıştı. Beşiktaş, bugün Sırp futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic’in yapılan değerlendirilmesinde sağ omzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibince yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Sırp orta saha takım ile İzmir’e götürülecek. Oynayıp oynamayacağına maç günü karar verilecek.