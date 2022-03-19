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    Lobjanidze'den nefis frikik golü

    Beşiktaş'ın Hatayspor'u ağırladığı maçta Lobjanidze, Hatayspor'a beraberliği getiren golü attı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 19:52
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    Lobjanidze'den nefis frikik golü

    Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ın konuğu Akdeniz temsilcisi Hatayspor...

    İki takım da rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. Maçın 17. dakikasında sahnete çıkan Batshuayi, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

    LOBJANIDZE'DEN FRİKİK GOLÜ

    40. dakikada Hatayspor'da Mame Biram Diouf, ceza sahasına yakın bir bölgede yerde kaldı ve hakem serbest vuruşu Hatayspor'a verdi.

    42. dakikada sahneye çıkan Saba Lobzhanidze'nin frikikten attığı nefis golle skoru eşitledi.

    Lobjanidze den nefis frikik golü #1

    Lobjanidze den nefis frikik golü #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


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