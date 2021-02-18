Loic Remy ameliyat oldu

11. haftadan bu yana forma giyemeyen Loic Remy'nin, Almanya'ya giderek orada operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

Uzun yıllar adı Süper Lig’in devleriyle anılan Loic Remy, sezon başında Rizespor’a transfer olmuştu.

Dünyaca ünlü yıldız sezona muhteşem başlamış ve çıktığı 10 Süper Lig maçında 6 gol atarak adeta küllerinden doğmuştu.

11. HAFTADAN BU YANA YOK

En formda döneminde koronavirüse yakalanan Fransız golcü, ardından bir daha sahalara dönemedi. Rize kulübü oyuncuyla ilgili o süreçten bu yana hiçbir açıklama yapmazken Remy 11. haftadan bu yana ortalarda görünmedi. Peki Remy’de son durum ne?

ALMANYA'DA AMELİYAT EDİLDİ

Koronavirüse yakalandığında kasık sakatlığı da nükseden Remy, karantinada bile fizyoterapistiyle çalışıyordu. Ancak 33 yaşındaki futbolcunun ağrıları bir türlü geçmedi, zaman zaman saha çalışmalarına katılıp kendisini denese de ağrıları oynamasına izin vermedi. Problemine Türkiye’de çare bulamayan Remy’nin Almanya’daki doktoruna görünmek üzere kulüpten izin alarak şehirden ayrıldığı bildirildi.

Burada ameliyat olmasına karar verilen ve operasyon geçiren Remy’nin en az 8 hafta daha sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.