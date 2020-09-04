Loic Remy: Çok çalışacağım

Rizespor'un yeni transferi Loic Remy, "Rize sadece çalışmak için gelinecek bir şehir" diyerek taraftarlarına bu sezon çok çalışacağının sözünü verdi.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı futbolcular için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tören düzenledi.

Loic Remy, Rizespor'u seçme nedeninin kulübün yaklaşımı olduğunu söyledi.

"RİZE'DE ADANMIŞLIK VAR"

Yeni hedefler belirlediği için buraya geldiğini vurgulayan Remy, "Rize'de bir adanmışlık var. Buraya geldikten sonra iyi bir ekip olduğumuzu gördüm. Buraya geldikten sonra genç arkadaşlarıma da katkı vermek istiyorum." dedi.

Remy, Avrupa'da başka kulüplerinde tekliflerinin olduğunu aktararak, "Rize sadece çalışmak için gelinecek bir şehir. Ben de burada çok çalışacağım. Herkes bana destek veriyor." ifadelerini kullandı.