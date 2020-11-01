- Haberler
- Futbol Haberleri
- Loic Remy gollerine devam ediyor
Loic Remy gollerine devam ediyor
Süper Lig'in yeni golcülerinden Loic Remy, Rizespor formasıyla parlamaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcu Kayserispor ağlarını da havalandırarak formunu sürdürdü.
- Haber Merkezi
- 01.11.2020 - 14:43
- Güncelleme : 01.11.2020 - 15:50
Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra Rizespor'a transfer olan Loic Remy, Süper Lig'deki ilk sezonunda fırtına gibi esmeye devam ediyor.
7 MAÇ 6 GOL
Fransız futbolcu, Rizespor'un 7. haftada oynadığı Kayserispor maçını da boş geçmedi.
Loic Remy karşılaşmanın 33. dakikasında takımını 1-0 öne geçirirken 7. maçındaki 6. golünü kaydetti.
Tecrübeli golcü daha önce yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de gol konusunda bir hedefim yok. Atabildiğim kadar atmak istiyorum. Ne kadar çok atarsam o kadar mutlu olurum" ifadelerini kullanmıştı.
REMY'NİN DAHA ÖNCE GOL ATTIĞI MAÇLAR
3. hafta | Rizespor 1-1 Alanyaspor (1 gol)
5. hafta | Rizespor 5-3 Ankaragücü (3 gol)
6. hafta | Sivasspor 0-2 Rizespor (1 gol)