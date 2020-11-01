Loic Remy gollerine devam ediyor

Süper Lig'in yeni golcülerinden Loic Remy, Rizespor formasıyla parlamaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcu Kayserispor ağlarını da havalandırarak formunu sürdürdü.

Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra Rizespor'a transfer olan Loic Remy, Süper Lig'deki ilk sezonunda fırtına gibi esmeye devam ediyor.

7 MAÇ 6 GOL

Fransız futbolcu, Rizespor'un 7. haftada oynadığı Kayserispor maçını da boş geçmedi.

Loic Remy karşılaşmanın 33. dakikasında takımını 1-0 öne geçirirken 7. maçındaki 6. golünü kaydetti.

Tecrübeli golcü daha önce yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de gol konusunda bir hedefim yok. Atabildiğim kadar atmak istiyorum. Ne kadar çok atarsam o kadar mutlu olurum" ifadelerini kullanmıştı.

REMY'NİN DAHA ÖNCE GOL ATTIĞI MAÇLAR

3. hafta | Rizespor 1-1 Alanyaspor (1 gol)

5. hafta | Rizespor 5-3 Ankaragücü (3 gol)

6. hafta | Sivasspor 0-2 Rizespor (1 gol)