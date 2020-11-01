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    Loic Remy gollerine devam ediyor

    Loic Remy gollerine devam ediyor

    Süper Lig'in yeni golcülerinden Loic Remy, Rizespor formasıyla parlamaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcu Kayserispor ağlarını da havalandırarak formunu sürdürdü.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 14:43
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 15:50
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    Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra Rizespor'a transfer olan Loic Remy, Süper Lig'deki ilk sezonunda fırtına gibi esmeye devam ediyor.

    7 MAÇ 6 GOL

    Fransız futbolcu, Rizespor'un 7. haftada oynadığı Kayserispor maçını da boş geçmedi.

    Loic Remy karşılaşmanın 33. dakikasında takımını 1-0 öne geçirirken 7. maçındaki 6. golünü kaydetti.

    Tecrübeli golcü daha önce yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de gol konusunda bir hedefim yok. Atabildiğim kadar atmak istiyorum. Ne kadar çok atarsam o kadar mutlu olurum" ifadelerini kullanmıştı.

    Loic Remy gollerine devam ediyor #1

    REMY'NİN DAHA ÖNCE GOL ATTIĞI MAÇLAR

    3. hafta | Rizespor 1-1 Alanyaspor (1 gol)

    5. hafta | Rizespor 5-3 Ankaragücü (3 gol)

    6. hafta | Sivasspor 0-2 Rizespor (1 gol)

    Loic Remy gollerine devam ediyor #2

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