Loic Remy: Sabah ezanını ilk duyduğumda şok olmuştum

Rizespor'un golcü futbolcusu Loic Remy Türkiye'deki kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un sezon başında kadrosuna kattığı Fransız forvet Loic Remy, Türkiye'deki hayatından memnun olduğunu ve kariyerini noktalamayı düşünmediğini söyledi.

"SABAH EZANINI DUYDUĞUMDA ŞOK OLMUŞTUM"

Goal'e konuşan Remy, sezon başında Rizespor'un ilk tercihi olmadığını söyledi. Türkiye'de farklı bir deneyim yaşadığını vurgulayan deneyimli oyuncu, "Yeni bir ülkede, yeni bir hayata alışmaya çalışıyorum. başlarda çok zordu çünkü benim için çok büyük bir değişiklik olmuştu. Fransa'ya göre her şey epey farklı. Örneğin sabah ezanını duyduğumda şok olmuştum ama zamanla alıştım. Burada insan çok iyi davranıyorlar ve futbolu seviyorlar. Küçük bir şehirde yaşıyorum dolayısıyla her gittiğim yerde beni tanıyorlar." ifadelerini kullandı.