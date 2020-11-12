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    Loic Remy'nin koronavirüs testi pozitif

    Rizespor'un golcü futbolcusu Loic Remy'nin, koronavirüs testi pozitif çıktı. Herhangi bir semptom göstermeyen tecrübeli futbolcunun sağlık durumu iyi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 11:22
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 11:40
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    Loic Remy'nin koronavirüs testi pozitif

    Çıktığı 7 maçta attığı 6 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Loic Remy, koronavirüse yakalandı.

    KARANTİNAYA ALINDI

    Milli arada oğlunu almak için Fransa'ya giden tecrübeli forvete dönüşte koronavirüs testi yapılırken, sonuç pozitif çıktı. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan Remy, şu an karantinada.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rizespor'un golcüsü Loic Remy, "Sonunda beni de koronavirüs kaptı" paylaşımı yaparak testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Toplamda 14 gün izolasyonda kalması gereken Remy'nin, milli ara dönüşündeki Hatayspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Remy'nin yerine ileri uçta Milan Skoda'nın forma giymesi bekleniyor.

    Loic Remy nin koronavirüs testi pozitif #1

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