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Haber Merkezi

Dünya kamuoyunda yediği hatalı gollerle bilinen Loris Karius yine maça damga vurdu.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci, Schalke formasıyla Hannover karşısında yaptığı hatayla büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Karius, Hannover maçında ise 1 dakikada yenilen 2 golde doğrudan pay sahibi oldu.

HATALARINA DEVAM EDİYOR

Schalke, 1-0 önde olduğu maçta 2-1 mağlup olurken, Karius'un köşe vuruşunda yaptığı kritik hata, Hannover'in galibiyeti getiren golüne neden oldu.

Maç sonrası konuşan 31 yaşındaki kaleci, "Bu gol benim hatam. Temas hissettim ama hakem faul vermedi" diyerek üzgün olduğunu dile getirdi.

HOCASI SAHİP ÇIKTI

Schalke teknik direktörü Kees van Wonderen de alınan yenilginin hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "Bu, Schalke'deki en acı mağlubiyetim" dedi.

Ancak Karius'a olan güvenini koruyan van Wonderen, "Herkes hata yapar, önemli olan bundan ders çıkarmak" ifadelerini kullandı.