Loris Karius'tan Beşiktaş sözleri: Çok fazla kaos vardı

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Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonunda Liverpool'dan kadrosuna kattığı Loris Karius, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Temmuz ayından bu yana kulüpsüz durumda bulunan Alman file bekçisi, Beşiktaş'ta geçirdiği günler hakkında da konuştu.

"O GECEYİ UNUTMAK ÇOK ZORDU"

Liverpool ile Real Madrid arasında 2018 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatanın ardından kariyeri düşüşe geçen Karius, bu konuyla ilgili olarak şunları dedi:

Son yıllarda ne yaparsam yapayım, o geceyi silmek için asla yeterince iyi olmadı. Real Madrid'e karşı kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi finainden sonra toparlanmak zor oldu. O geceyi unutmak çok zordu. Diğer kulüplerde bile bunun benim için dezavantaj olduğunu hissettiğim zamanlar oldu.

"BEŞİKTAŞ'TA ÇOK FAZLA KAOS VARDI"

Liverpool'daki o hatasının ardından aynı yıl Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Karius, Türkiye kariyeriyle ilgili, şu sözleri sarf etti:

Liverpool'dan ayrıldım ve beni gerçekten çalkantılı bir dönem olan Türkiye'ye götürdü. Zaten kırılgan olduğum bir dönemde pek çok şey oluyordu. Çok fazla kaos vardı. Beş ya da altı ay boyunca maaş alamadım ve kulübe dava açmak zorunda kaldım. Bu sevdiğiniz ya da yapmak istediğiniz bir şey değil ama gerçekten başka bir seçeneğim yoktu.

BEŞİKTAŞ FORMASINI 67 KEZ GİYDİ

800 bin euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki kaleci, Beşiktaş'ta 67 maçta sahaya çıktı.

Deneyimli eldiven, Mart 2020'de ise siyah-beyazlılardan ayrılarak Liverpool'a geri döndü.