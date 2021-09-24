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    Loris Karius'un yeni adresi Basel olacak

    Liverpool'a geri dönen fakat kadroda düşünülmeyen Karius, ocak ayında Basel ile yeniden transfer görüşmesi yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 09:11
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    Loris Karius'un yeni adresi Basel olacak

    Liverpool'da gözden çıkarılan ve kendisine kulüp araması söylenen Karius, Basel yolunda.

    Sezon başında transferi gerçekleşmeyen ve Liverpool'da kalan Karius'un Basel'e transferi ocak ayına sarktı.

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    BASEL İLE YENİDEN GÖRÜŞECEK

    Bild'in haberine göre yaz ayında Basel ile Karius'un menajeri transfer konusunda anlaşma sağlayamadı. Ancal İsviçre kulübünün Karius'u transfer etmek için ara transfer döneminde yeniden görüşeceği öğrenildi.

    Bu sezon yeniden Liverpool'a dönen fakat kadroda düşünülmeyen Karius'un Ocak ayına kadar forma giymesi beklenmiyor. Alman kalecinin Ocak ayında anlaşma sağlanması halinde Basel'e transfer olacağı öngörülüyor.

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