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    Löw'den Mesut Özil sözleri

    Löw'den Mesut Özil sözleri

    Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Mesut Özil ile ilgili değerlendirmede de bulunarak, "Mesut'la konuşacağımız ve tekrar buluşacağımız zaman gelecek" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 16:27
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 16:41
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    Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, takımının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İngiltere'ye 2-0 yenilerek elenmesinin sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

    Löw, Almanya'nın kamp yaptığı Herzogenaurach kentinde düzenlediği basın toplantısında, turnuvadan elenmelerinden dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

    Löw den Mesut Özil sözleri #1

    MESUT ÖZİL PİŞMANLIĞI

    Joachim Löw, eski milli futbolcu Mesut Özil ile ilgili değerlendirmede de bulunarak, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılan Özil ile sonraki haftalarda görüşememesini "büyük bir insani hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, "Mesut'la konuşacağımız ve tekrar buluşacağımız zaman gelecek." ifadelerini kullandı.

    Löw den Mesut Özil sözleri #2

    "MESUT ALMANYA İÇİN ÖNEMLİ"

    Mesut Özil'i öven Löw, "Elbette Mesut bizim için, milli takım için, Almanya için inanılmaz derecede önemli ve olağanüstü bir oyuncuydu. Gerçekten harika becerilerini sergilediği ve tüm taraftarları coşturduğu çok sayıda karşılaşmayı hatırlıyoruz." dedi.

    61 yaşındaki teknik direktör, 2006'dan bu yana sürdürdüğü Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden EURO 2020'den sonra ayrılacağını ifade etmişti.

    Almanya'da Löw'ün yerine eski Bayern Münih'in teknik direktörü Hansi Flick görev yapacak.

    Löw den Mesut Özil sözleri #3

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