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    Luan Peres, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek

    Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, tedbir amacı olarak Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.
    • 17.09.2022 - 16:47
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    Luan Peres, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek

    Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes ile oynadığı mücadelede sakatlık geçiren Luan Peres, Süper Lig’de yarın oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

    Tedbir amaçlı kadroda yok

    Tedbir amaçlı olarak kadroda yer almayacak olan Brezilyalı futbolcunun durumu gün gün takip edilecek ve yapılan değerlendirmeler sonucuna göre tedaviye başlanacak.

    Luan Peres, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek #1

    Kırık yok

    Luan Peres’in, Rennes maçında yaşadığı sakatlık sonrasında çekilen MR’da herhangi bir kırık durumu olunmadığı belirtildi.


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