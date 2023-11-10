Luan Peres, Brezilya'ya dönmek istiyor Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luan Peres, takımdan ayrılma kararı aldı.

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Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar yüzünden formaya hasret kalan Luan Peres, ameliyat olmasına rağmen uzun bir süre daha takımdan ayrı kalacak.

Öte yandan sarı-lacivertliler de sakatlıkları nedeniyle verimli olamayan Brezilyalı futbolcuyu devre arasında takımdan göndermek istiyor.

Santos istiyor

Brezilya devi Santos ise 29 yaşındaki savunmacının durumunu yakından takip ederken, sağlık raporunun olumlu sonuçlanmasının ardından resmi teklifin de yapılması bekleniyor.

Deneyimli savunmacının, eski takımı Santos'a dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.