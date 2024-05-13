Luan Peres takımla birlikte çalıştı

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Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından sona erdi.
Sarı-lacivertlilerde dün oynanan Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.
Luan Peres çalışmalara başladı
Öte yandan uzun süredir sakatlığı devam eden Luan Peres de takımla birlikte çalışmalara başladı.
Sosyal medyada bazı taraftarlar, "Bu adam bizde mi oynuyor?" diyerek Peres'in uzun süren sakatlıklarına göndermede bulundu.
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