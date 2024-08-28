Luan Peres tercihini yaptı! İşte yeni rotası Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres, sakatlıklarla geçen iki sezonun ardından Brezilya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi

Büyük umutlarla Marsilya'dan transfer edilen Luan Peres, Fenerbahçe'de geçirdiği süre boyunca sadece 23 maçta forma giyebildi.

Özellikle Rennes maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunmacı, teknik direktör Mourinho'nun da planları arasında yer almadı.

Bu durum, Luan Peres'in ülkesi Brezilya'da transfer piyasasında yeniden ilgi görmesine neden oldu.

Santos, Vasco ve Corinthians, tecrübeli oyuncunun menajeriyle temasa geçerek transfer tekliflerini iletti.

SON KARARINI VERDİ

Luan Peres'in, Brezilya'ya dönme fikrine sıcak baktığı ve eski takımı Santos'u tercih ettiği öğrenildi.

Deneyimli savunmacı, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Santos'a imza atmak için ülkesine gidecek. Bu transfer, hem oyuncu hem de Santos için yeni bir başlangıç anlamı taşıyor.