Lucas Torreira, 2. golünü kaydetti

İHA
Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Dolmabahçe'de Beşiktaş ile karşılaştı. Galatasaray, rakibine 2-1'lik skorla yenildi.
Sarı-kırmızılıların tek golünü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira kaydetti.
Müsabakanın 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın pasında ceza sahası dışından vuruş yapan Torreira, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.
İLK GOLÜ FENERBAHÇE'YE KARŞI
29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de Fenerbahçe derbisinden sonra 2. golünü attı.
Maça 11’de başlayan Lucas Torreira, 83. dakikada yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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