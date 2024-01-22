Lucas Torreira alkış alıyor! Müthiş performans... Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Trabzonspor deplasmanında sahada basmadık yer bırakmadı ve performansıyla alkış aldı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda takımın en çalışkan isimlerinden biri olan Lucas Torreira, Trabzonspor maçında yine sahada ayak basmadık yer bırakmadı.

Alkış alan performans

Uruguaylı futbolcu, Karadeniz temsilcisine karşı yine tüm açıkları kapatmaya çalıştı.

Pas örgüsünde de topu en kısa sürede takım arkadaşlarıyla buluşturarak atak sürekliliğini sağladı. Taraftar maç sonu Torreira'yı ayakta alkışladı.