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    Lucas Torreira, Ankaragücü maç kadrosunda yok

    Galatasaray'ın orta saha futbolcusu Lucas Torreira, ailevi sebeplerde dolayı ülkesi Uruguay'a gittiği için Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
    • 03.01.2023 - 22:26
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    Lucas Torreira, Ankaragücü maç kadrosunda yok

    Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Ankaragücü'nü konuk edecek.

    Bu mücadele öncesinde Galatasaray'da Lucas Torreria'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp Torreira'nın maç kadrosunda yer almadığını duyurdu.

    "Torreira, MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmamıştır"

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sağlık sebeplerinden ötürü bugüon izinli olarak ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira, MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmamıştır." denildi.

    Lucas Torreira, Ankaragücü maç kadrosunda yok #1

    Üst üste ikinci maçını kaçıracak

    Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sarı kart cezası nedeniyle forma giymeyen Lucas Torreira üst üste ikinci maçını kaçırmış olacak.

    Sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'de 14 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, gol veya asist katkısı yapamadı.

    Lucas Torreira, Ankaragücü maç kadrosunda yok #2


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