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- Lucas Torreira, Ankaragücü maç kadrosunda yok
Lucas Torreira, Ankaragücü maç kadrosunda yok
Galatasaray'ın orta saha futbolcusu Lucas Torreira, ailevi sebeplerde dolayı ülkesi Uruguay'a gittiği için Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
- 03.01.2023 - 22:26
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Ankaragücü'nü konuk edecek.
Bu mücadele öncesinde Galatasaray'da Lucas Torreria'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp Torreira'nın maç kadrosunda yer almadığını duyurdu.
"Torreira, MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmamıştır"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sağlık sebeplerinden ötürü bugüon izinli olarak ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira, MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmamıştır." denildi.
Üst üste ikinci maçını kaçıracak
Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sarı kart cezası nedeniyle forma giymeyen Lucas Torreira üst üste ikinci maçını kaçırmış olacak.
Sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'de 14 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, gol veya asist katkısı yapamadı.