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Haber Merkezi

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geldiği günden bu yana gösterdiği performansla takdir toplayan isimlerden oldu.

Torreira, son olarak cuma günü oynanan Bodrum FK karşısında takımını öne geçiren golü atan isimdi.

Torreira bu kez ise saha dışı bir gelişmeyle gündemde.

ÇOCUKLARIN TOP OYNADIĞI GÖRÜNCE DAYANAMADI

Uruguaylı oyuncu, geçtiğimiz akşam bir arkadaşının düğününe katıldı.

Torreira daha sonra düğünün yapıldığı yerin bahçesinde top oynayan çocuklara eşlik etti.

İşte ortaya keyifli anların çıktığı görüntüler...