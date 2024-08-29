Lucas Torreira: Ayağa kalkacağız ve savaşmaya devam edeceğiz

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, sahasında Young Boys’a 1-0 mağlup olmuştu.
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’ne veda eden sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
Bu karşılaşmanın ardından ise Galatasaray'da birçok isim eleştirilmeye başlandı.
TORREIRA, PAYLAŞIM YAPTI
Sarı-kırmızlı takımın yıldız ismi Lucas Torreira da mağlubiyet sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Uruguaylı oyuncu yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Bu formayı giymenin mutluluğu çok yüksek, ayağa kalkacağız ve savaşmaya devam edeceğiz.
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