Lucas Torreira: Ayağa kalkacağız ve savaşmaya devam edeceğiz Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Uruguaylı isim, sarı-kırmızılıların ayağa kalkacağını ifade etti.

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, sahasında Young Boys’a 1-0 mağlup olmuştu.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’ne veda eden sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Bu karşılaşmanın ardından ise Galatasaray'da birçok isim eleştirilmeye başlandı.

TORREIRA, PAYLAŞIM YAPTI

Sarı-kırmızlı takımın yıldız ismi Lucas Torreira da mağlubiyet sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Uruguaylı oyuncu yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: