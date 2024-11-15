Lucas Torreira, bu sezon hücumdaki rolüyle dikkat çekiyor

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Galatasaray'da Lucas Torreira, formunu her geçen gün artırıyor.

Takımın en önemli oyunculardan olan Uruguaylı futbolcu, savunmadaki etkili futbolunu hücum becerileriyle de süslüyor.

İLK İKİ SEZONUNDA HÜCUM YOLLARINDA ETKİLİ OLMADI

Galatasaray'daki üçüncü sezonunu geçiren Torreira, ilk sezon forma giydiği 35 maçta gol veya asist üretemedi.

Geçen sezon 47 maçta görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, 1 kez fileleri sarsarken 2 de gol pası verdi.

BU SEZON HÜCUM YOLLARINDA DİKKAT ÇEKTİ

Lucas Torreira, bu sezon ise kariyerinin en çok asist yaptığı dönemini geçiriyor.

17 maçta forma giyen Uruguaylı oyuncu, takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi. Torreira, Gabriel Sara'nın ardından Dries Mertens ile birlikte en çok asist yapan oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Torreira, bu sezon tek gol sevincini ise Fenerbahçe deplasmanında yaşadı. Uruguaylı futbolcu, kalan maçlarda 1 gole daha katkı sağlarsa, en skorer performansını tekrarlayacak.

EN SKORER SEZONUNU FIORENTINA'DA GEÇİRDİ

2021-2022 sezonunda Fiorentina forması giyen Torreira, 6 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

GALATASARAY FORMASINI 98 KEZ GİYDİ

Bu arada Lucas Torreira, 100'üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Galatasaray formasını 98 kez giyen tecrübeli futbolcu, iki resmi maçta daha görev alırsa 'dalya' diyecek.