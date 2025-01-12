Lucas Torreira: Çok zor bir maç oldu

Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'da Lucas Torreira, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"ÇOK ZOR BİR MAÇ OLDU"

Torreira yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Doğrusu zorlandık. Çok zor bir maç oldu. Rakip de zor bir oyun oynanıyordu. Rakip ikinci topların peşinden koşuyordu. Uzun oyunculardan oluşuyorlar. Hava da soğuktu. Bu takım, dostlukla, takımdaşlıkla, Florya'da çalışanlarla, tüm ekiple beraber bir aile gibiyiz. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Herkes her şeyini veriyor."