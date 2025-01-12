Lucas Torreira: Çok zor bir maç oldu

Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'da Lucas Torreira, maçın ardından açıklamalar yaptı.
"ÇOK ZOR BİR MAÇ OLDU"
Torreira yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Doğrusu zorlandık. Çok zor bir maç oldu. Rakip de zor bir oyun oynanıyordu. Rakip ikinci topların peşinden koşuyordu. Uzun oyunculardan oluşuyorlar. Hava da soğuktu. Bu takım, dostlukla, takımdaşlıkla, Florya'da çalışanlarla, tüm ekiple beraber bir aile gibiyiz. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Herkes her şeyini veriyor."
"KUPADA DA DEVAM ETMELİYİZ"
Uruguaylı futbolcu ayrıca şöyle dedi:
"Devam etmemiz gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Gelişmeye de açık olmamız lazım. Bu ligde her maç zor. Konsantre olmamız gerekiyor. Kupada da devam etmeliyiz, iki senedir eleniyoruz. Taraftarımızı da mutlu etmeliyiz, zaten görevimiz bu."
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