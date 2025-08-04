Lucas Torreira, Devrim Özkan'la barıştı: Goller peş peşe geldi

Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray'da orta sahanın vazgeçilmez ismi Lucas Torreira'nın özel hayatında yaşadıkları da zaman zaman gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişkinin ocak ayında son bulmasının ardından birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı.

Torreira'nın Arjantin'e gitmeyi hedeflediği ve Özkan'ın da kendisiyle birlikte gelmesini istediği öne sürülmüştü.

YENİDEN BARIŞTILAR

Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini 2028'in yazına kadar uzatan Uruguaylı yıldızın bu hareketi sonrası ikili arasındaki aşk alevlendi.

Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında Torreira ile Devrim Özkan, yeniden birlikte olduğunu açıkladı.

Karşılaşmada iki gol kaydeden yıldız isim, eliyle kalp yaptıktan sonra kameralara öpücük gönderdi.

GOLLERİ ATTI KALP YAPTI: ÖZKAN'DAN CEVAP GELDİ

Devrim Özkan da ekrana yansıyan Torreira'yı çekerek eliyle kalp yaptı ve sosyal medyadan paylaştı.

Bu maçın ardından yeniden birlikte olan çift için sosyal medyada birçok paylaşım görülürken, Torreira'nın performansına "Devrim etkisi" yorumları yapıldı.