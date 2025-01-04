Lucas Torreira: Fenerbahçe ile puan farkını sürdürdüğümüz için mutluyuz

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 yendi.

Yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Göztepe'yi yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE İLE PUAN FARKINI SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ"

Mücadeleyi değerlendiren yıldız orta saha oyuncusu, şunları dedi:

Aradan sonra kazanmamız çok önemliydi. İyi bir takıma karşı mücadele ettik. Biz de fırsatları kullanmaya çalıştık. Yeni seneye iyi başlamamız çok iyi. İkinci olan Fenerbahçe ile puan farkını sürdürdüğümüz için mutluyuz.

"ÜÇLÜYÜ ÇALIŞTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Torreira, maç sonu üçlü çektirmekte zorlanan Sara ile ilgili olarak, şu ifadeleri kullandı:

Gabriel Sara'ya hafta içi üçlüyü çalıştırmamız gerekiyor. Geldiğinden beri çok iyi işler yapıyor. Çok çalışkan bir oyuncu. Takım için hep birlikte böyle devam etmeliyiz.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR KULÜBÜZ!"

GSTV'ye de konuşan Torreira, şu ifadeleri kullandı: