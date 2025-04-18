Lucas Torreira: Hedefimize çok yaklaştık

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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Bodrum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"EN ÖNEMLİSİ TAKIM ÇALIŞMASI"

Karşılaşmayı değerlendiren Lucas Torreira, şunları dedi:

En önemlisi takım çalışması. Çok gizemli bir şey değil, kazanmak istiyorsanız hafta boyunda çok iyi çalışmanız gerekiyor. Büyük başarılar elde ediyoruz, buna devam etmek istiyoruz. Bunun başında kendimizi adamış olmamız geliyor, takımdaşlığımız geliyor. En önemlisi Galatasaray için, armamız ve kulübümüz için oynuyoruz. Hedefimize çok yaklaştık ve bunu almak için elimizden geleni yapacağız.

"ŞAŞIRDIM AÇIKÇASI"

Attığı kafa golünün sorulması üzerine Lucas Torreira, şu ifadeleri kullandı:

Şaşırdım açıkçası, kafa golümü tam göremedim. İlk anda da kimse kutlamaya gelmedi. Çok şaşırdım. Duran top çalışmıştık. Benim istediğim takımın kazanması. Patronun (Victor Osimhen) golü de çok önemli. Bu gollerle takımın kazanması mutluluk verici. Sezonun sonuna geliyoruz ve hepimiz iyi hisler içerisindeyiz. Şimdi dinleneceğiz ve Konyaspor maçına hazırlanacağız. O maç da çok önemli bizim için.

"İNANILMAZ DENGE VERİYOR"

Ayrıca Lucas Torreira şu açıklamayı yaptı: