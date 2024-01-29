Lucas Torreira: Her takım bize en iyi oyununu oynuyor Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Gaziantep FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Lucas Torreira, "Çok mutluyuz, yorgunuz da. Her maç zorlu geçiyor. Her takım bize en iyi oyununu oynuyor. Kendi oyunumuzla kazanmamız bizim için daha önemli. Daha çok çalışmamız lazım" dedi.

"Takım için elimden gelen her şeyi vermem gerekiyor"

27 yaşındaki Uruguaylı yıldız ayrıca, "Takım oyunu oynamayı seven bir oyuncuyum. Takım için elimden gelen her şeyi vermem gerekiyor" ifadelerini kullandı.