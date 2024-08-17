Lucas Torreira: Her zaman işimi yapmaya odaklanıyorum

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Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Konyaspor'un tek golü 45. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Konyaspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

"KAZANDIKÇA İYİLEŞİYORUZ VE KENDİMİZE GÜVENİMİZ GELİYOR"

Lucas Torreira yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Şampiyon olduktan sonra bir sonraki sezon zor oluyor. Özellikle de iki sene üst üste olunca! Kazandıkça iyileşiyoruz ve kendimize güvenimiz geliyor. Zor maçlardı ama sonuç aldıkça kendimizi daha iyi hissediyor ve mutlu oluyoruz.