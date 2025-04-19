Lucas Torreira, Süper Lig'de 3. kez gol sevinci yaşadı

İHA

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, evinde Bodrum FK ile karşılaşırken rakibini 2-0'lık skorla yendi.

Sarı-kırmızılıların ilk golü, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'dan geldi.

Müsabakanın 29. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kale önünde bulunan Torreira, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

3. GOLÜNÜ ATTI

29 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinin ardından ligdeki 3. golünü kaydetti.

Maça 11'de başlayan Lucas Torreira, 85. dakikada yerini Dries Mertens'e bıraktı.